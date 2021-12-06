Вона була зв'язковою Шухевича: спогади Ольги Ільків. Архів ВВС

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Вона була зв'язковою Шухевича: спогади Ольги Ільків. Архів ВВС

1 година тому

Ольга Ільків була зв'язковою головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича. Вона померла на 102 році життя, про це 6 грудня повідомила Львівська міська рада.

У 2019 році ВВС News Україна записала інтерв'ю з пані Ольгою. Вона гарно пам'ятала події Другої світової та розповіла свою історію

Разом з дитиною і мамою Ольга Ільків організувала прикриття для лідера УПА на одній з його конспіративних квартир. Спогади Ольги Ільків про Шухевича увійшли до літопису УПА, про її життя зняли кілька фільмів.

Під час підготовки цього відео консультацію надавав кандидат історичних наук Ярослав Файзулін.

Над відео працювали: Діана Куришко, Оксана Піддубна, Дмитро Русанов.