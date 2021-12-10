Як США втягнулися у війну. Ветеран розповів про атаку на Перл-Гарбор
Як США втягнулися у війну. Ветеран розповів про атаку на Перл-Гарбор
"Зі мною був ангел-охоронець", - згадує ветеран, який вижив під час атаки на Перл-Гарбор. Він на довгі роки запам'ятав той несподіваний японський авіаналіт, який втягнув США у війну.
До цього Сполучені Штати допомагали своїм союзникам у Європі, не застосовуючи основних сил.
Однак атака Японії раптом перетворила і Тихий океан на територію запеклої битви потужних флотів.
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