Як США втягнулися у війну. Ветеран розповів про атаку на Перл-Гарбор

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Як США втягнулися у війну. Ветеран розповів про атаку на Перл-Гарбор

14 хвилин(и) тому

"Зі мною був ангел-охоронець", - згадує ветеран, який вижив під час атаки на Перл-Гарбор. Він на довгі роки запам'ятав той несподіваний японський авіаналіт, який втягнув США у війну.

До цього Сполучені Штати допомагали своїм союзникам у Європі, не застосовуючи основних сил.

Однак атака Японії раптом перетворила і Тихий океан на територію запеклої битви потужних флотів.