"Росія підштовхнула Україну до НАТО": зустріч Зеленського і Столтенберга
НАТО жорстко реагуватиме на агресію Росії проти України, у цьому президента Зеленського запевнив генсек організації Єнс Столтенберг.
Він також назвав Москву агресором і закликав до деескалації.
Водночас пан Столтенберг наголосив, що альянс готовий до діалогу з Кремлем, аби вирішити ситуацію дипломатично.
Ми зібрали головні заяви зустрічі Зеленського та Столтенберга у Брюсселі.
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