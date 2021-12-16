"Росія підштовхнула Україну до НАТО": зустріч Зеленського і Столтенберга

28 хвилин(и) тому

НАТО жорстко реагуватиме на агресію Росії проти України, у цьому президента Зеленського запевнив генсек організації Єнс Столтенберг.

Він також назвав Москву агресором і закликав до деескалації.

Водночас пан Столтенберг наголосив, що альянс готовий до діалогу з Кремлем, аби вирішити ситуацію дипломатично.

Ми зібрали головні заяви зустрічі Зеленського та Столтенберга у Брюсселі.