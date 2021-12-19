Різнолюди - серіал ВВС. Туризм у нетрях Мумбаї

36 хвилин(и) тому

Нетрі міста будь-якого не назвеш туристичною атракцією. Тим паче – такого міста, як Мумбаї.

Тут ховається багато того, що призначається для очей туристів. До того ж недосвідчений мандрівник може легко загубитися у вузьких і хаотичних вуличках одного з найбільших міст світу.

Але одні мумбайські хлопці взялися показати гостям ті куточки свого рідного міста, куди рідко ступає нога туриста.

Запрошуємо і вас на прогулянку прихованими стежками нетрів Мумбаї. Таким ви це місто ще точно не бачили.