Українська диригентка знаменитого британського хору
Про наближення Різдва свідчить публічне виконання колядок і святкових співів.
Різдвяні вогні - як і різдвяні пісні - підтримують у часи найпонурішої погоди з наближенням найдовшої ночі. Але уявіть. Щодня, з року в рік, куди не зайдеш - одне й те саме?
Тому поруч із класичним, хоровим, і популярним варіантом дедалі частіше привертають увагу незвичні інтерпретації давніх і знайомих творів.
Ми побували на святковому концерті саме такої оригінальної музики на Трафальгарській площі в серці Лондона. Де злагодженим хором керує хормейстерка з України.
Матеріал підготувала Оксана Кундіренко.
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