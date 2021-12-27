Українська диригентка знаменитого британського хору

41 хвилин(и) тому

Про наближення Різдва свідчить публічне виконання колядок і святкових співів.

Різдвяні вогні - як і різдвяні пісні - підтримують у часи найпонурішої погоди з наближенням найдовшої ночі. Але уявіть. Щодня, з року в рік, куди не зайдеш - одне й те саме?

Тому поруч із класичним, хоровим, і популярним варіантом дедалі частіше привертають увагу незвичні інтерпретації давніх і знайомих творів.

Ми побували на святковому концерті саме такої оригінальної музики на Трафальгарській площі в серці Лондона. Де злагодженим хором керує хормейстерка з України.

Матеріал підготувала Оксана Кундіренко.