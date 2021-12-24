Яку гру затіяв Путін?
Співпраця України із НАТО неабияк роздратувала Москву.
Путін вважає її неприпустимою. Нещодавно Росія навіть оприлюднила своє бачення, як поділити світ між Росією і США.
Мова про два проєкти договорів, де Кремль вимагає від НАТО не просто відмовитися від розширення, а де-факто дати Росії право вето на рішення Альянсу.
В Москві дають зрозуміти - думка країн Європи їх не цікавить. Переговори вони готові вести винятково зі США.
Яку гру затіяв Путін? З Москви - кореспондент ВВС Стів Розенберг.
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