Яку гру затіяв Путін?

1 година тому

Співпраця України із НАТО неабияк роздратувала Москву.

Путін вважає її неприпустимою. Нещодавно Росія навіть оприлюднила своє бачення, як поділити світ між Росією і США.

Мова про два проєкти договорів, де Кремль вимагає від НАТО не просто відмовитися від розширення, а де-факто дати Росії право вето на рішення Альянсу.

В Москві дають зрозуміти - думка країн Європи їх не цікавить. Переговори вони готові вести винятково зі США.

Яку гру затіяв Путін? З Москви - кореспондент ВВС Стів Розенберг.