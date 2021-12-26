"Я відчувала, як мої губи роздуваються"
"Я відчувала, як мої губи роздуваються"
Збільшення губ вже стало звичайною практикою для багатьох дівчат.
Соцмережі повняться знімками красунь із "накачаними" вустами. Часом до такої процедури вдаються зовсім юні панянки, яким немає і 18 років.
А чи знали, ви, чим таке косметичне втручання може бути небезпечним? Якщо провести його неграмотно, це може призвести до каліцтва та навіть сліпоти…
Чому ж дівчата продовжують це робити? Наше розслідування свідчить, що не останню роль у цьому грають соцмережі.
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