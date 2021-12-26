"Я відчувала, як мої губи роздуваються"

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"Я відчувала, як мої губи роздуваються"

1 година тому

Збільшення губ вже стало звичайною практикою для багатьох дівчат.

Соцмережі повняться знімками красунь із "накачаними" вустами. Часом до такої процедури вдаються зовсім юні панянки, яким немає і 18 років.

А чи знали, ви, чим таке косметичне втручання може бути небезпечним? Якщо провести його неграмотно, це може призвести до каліцтва та навіть сліпоти…

Чому ж дівчата продовжують це робити? Наше розслідування свідчить, що не останню роль у цьому грають соцмережі.