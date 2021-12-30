Як це жити в Токіо у коробчині. Різнолюди - серіал ВВС

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Як це жити в Токіо у коробчині. Різнолюди - серіал ВВС

55 хвилин(и) тому

Токіо – одне з найбільш густонаселених міст у світі, тож житлова проблема стоїть тут особливо гостро.

Земля у Японії неймовірно дорога, а отже і ціни на житло – просто захмарні. Тож японські архітектори вдаються до неабияких хитрощів та надзвичайно лаконічних дизайнерських рішень, аби люди могли отримати свій власний "куточок" у мегаполісі.

Як вам, наприклад, ідея квартири площею всього 6 квадратів? Або ж будинок-конструктор з окремих модулів?

Про це все – у черговому епізоді нашого серіалу "Різнолюди".