Різнолюди - серіал ВВС. Жити в Токіо у коробчині
Токіо – одне з найбільш густонаселених міст у світі, тож житлова проблема стоїть тут особливо гостро.
Земля у Японії неймовірно дорога, а отже і ціни на житло – просто захмарні. Тож японські архітектори вдаються до неабияких хитрощів та надзвичайно лаконічних дизайнерських рішень, аби люди могли отримати свій власний "куточок" у мегаполісі.
Як вам, наприклад, ідея квартири площею всього 6 квадратів? Або ж будинок-конструктор з окремих модулів?
Про це все – у черговому епізоді нашого серіалу "Різнолюди".
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