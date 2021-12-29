Антонов показав новий літак: як він виглядає

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Антонов показав новий літак: як він виглядає

1 година тому

Родина літаків "Антонов" поповнилася новою моделлю.

Ан-178 100Р – перший військово-транспортний літак для ЗСУ, збудований на держзамовлення. А такого в Україні за роки незалежності іще не було.

У грудні 2020 року Міноборони та ДП "Антонов" домовилися про будівництво трьох літаків Ан-178 для Збройних сил України.

А вже за рік перший з цих "трійнят" викотили з ангара. Зараз його готують до льотних випробувань. А ми розповідаємо, чим особлива ця модель.

Матеріал Дмитра Власова.