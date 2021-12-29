Антонов показав новий літак: як він виглядає
Антонов показав новий літак: як він виглядає
Родина літаків "Антонов" поповнилася новою моделлю.
Ан-178 100Р – перший військово-транспортний літак для ЗСУ, збудований на держзамовлення. А такого в Україні за роки незалежності іще не було.
У грудні 2020 року Міноборони та ДП "Антонов" домовилися про будівництво трьох літаків Ан-178 для Збройних сил України.
А вже за рік перший з цих "трійнят" викотили з ангара. Зараз його готують до льотних випробувань. А ми розповідаємо, чим особлива ця модель.
Матеріал Дмитра Власова.
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