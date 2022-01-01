Штолен-рекордсмен: як його готували й куштували

25 хвилин(и) тому

Знаєте, скільки важить найбільший в Україні різдвяний штолен? Аж 92 кг!

Такий кекс-велетень спекли напередодні новорічних свят одеські кондитери, за що і потрапили до Книги рекордів України.

Рекордсмена готували впродовж двох місяців, а презентували на міському Різдвяному ярмарку. Ним поласували майже дві тисячі людей! А це теж своєрідний рекорд.

Як створювали традиційний німецький смаколик - у нашому матеріалі.

Над матеріалом працювали Сергій Ніколаєнко та Анастасія Грібанова.