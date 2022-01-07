Три борщі. Варимо разом
З картоплею чи без? А томатна паста? Чорнослив? Що є категоричним табу, а без чого борщ - неможливий?
У 2021 році ця страва була зіркою новинних стрічок - і не лише в Україні.
І тоді, як хтось сперечається про походження борщу, українці просто регулярно практикують його приготування.
Тисячі рецептів! Свій - у кожному домі.
Пропонуємо вам три - унікальні та неповторні:
- від досвідченої господині Любові Макаренко із села Пристроми на Київщині;
- від молодої мами і бізнеследі з Києва Олени Фоміної;
- від шефа й амбасадора української кухні у світі Юрія Ковриженка.
Дивіться і напишіть нам у коментарях, який рецепт повторили б вдома. А також обов'язково поділіться власними сімейними секретами доброго борщу!
Смачного!
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