Три борщі. Варимо разом

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Три борщі. Варимо разом

31 хвилин(и) тому

З картоплею чи без? А томатна паста? Чорнослив? Що є категоричним табу, а без чого борщ - неможливий?

У 2021 році ця страва була зіркою новинних стрічок - і не лише в Україні.

І тоді, як хтось сперечається про походження борщу, українці просто регулярно практикують його приготування.

Тисячі рецептів! Свій - у кожному домі.

Пропонуємо вам три - унікальні та неповторні:

- від досвідченої господині Любові Макаренко із села Пристроми на Київщині;

- від молодої мами і бізнеследі з Києва Олени Фоміної;

- від шефа й амбасадора української кухні у світі Юрія Ковриженка.

Дивіться і напишіть нам у коментарях, який рецепт повторили б вдома. А також обов'язково поділіться власними сімейними секретами доброго борщу!

Смачного!