Секрети закарпатського бограчу

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Секрети закарпатського бограчу

21 хвилин(и) тому

Бограч - конкурент чи побратим борщу?

У всякому разі, наваристий суп, який готують у казанку на вогні, в останні роки став популярним далеко за межами Закарпаття, звідки він походить.

Але у регіоні наполягають, що саме їм належить авторство цієї страви.

Пропонуємо приготувати її разом із досвідченим кулінаром.

Про всяк випадок лишаємо вам склад рецепту:

м'ясо – 2 кг

цибуля - 50 г

часник – 5-6 зубчиків

смалець – 300 г

паприка та кмин за смаком

5-6 літрів бульйону

морква - 400 г

селера - 1 штука

4-5 болгарських перців

помідори – 3-4 штуки

картопля – 600 г

Над матеріалом працювали Катерина Паллаг і Віктор Павлиш.