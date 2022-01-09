Секрети закарпатського бограчу
Секрети закарпатського бограчу
Бограч - конкурент чи побратим борщу?
У всякому разі, наваристий суп, який готують у казанку на вогні, в останні роки став популярним далеко за межами Закарпаття, звідки він походить.
Але у регіоні наполягають, що саме їм належить авторство цієї страви.
Пропонуємо приготувати її разом із досвідченим кулінаром.
Про всяк випадок лишаємо вам склад рецепту:
м'ясо – 2 кг
цибуля - 50 г
часник – 5-6 зубчиків
смалець – 300 г
паприка та кмин за смаком
5-6 літрів бульйону
морква - 400 г
селера - 1 штука
4-5 болгарських перців
помідори – 3-4 штуки
картопля – 600 г
Над матеріалом працювали Катерина Паллаг і Віктор Павлиш.
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