"Щедрик, щедрик, щедрівочка!": різдвяні пісні Закарпаття
Яке ж Різдво без колядок та щедрівок?
На Закарпатті ці співочі традиції плекають дуже дбайливо. Щороку на зимові свята тут розгортається справжнє різдвяне дійство.
Вертепи та вечорниці – і досі одне з найулюбленіших різдвяних дійств, а колядки – їх невід’ємна частина. Пропонуємо послухати кілька пісень у виконанні Заслуженого академічного Закарпатського народного хору.
Матеріал Катерини Паллаг та Віктора Павлиша.
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