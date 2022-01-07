"Щедрик, щедрик, щедрівочка!": різдвяні пісні Закарпаття

26 хвилин(и) тому

Яке ж Різдво без колядок та щедрівок?

На Закарпатті ці співочі традиції плекають дуже дбайливо. Щороку на зимові свята тут розгортається справжнє різдвяне дійство.

Вертепи та вечорниці – і досі одне з найулюбленіших різдвяних дійств, а колядки – їх невід’ємна частина. Пропонуємо послухати кілька пісень у виконанні Заслуженого академічного Закарпатського народного хору.

Матеріал Катерини Паллаг та Віктора Павлиша.