Трупи в машинах і згорілі будинки: Алмати після боїв

59 хвилин(и) тому

Влада Казахстану запевняє, що майже повністю придушила протести і відновила контроль у країні.

Після зачистки та "антитерористичної операції", ініційованою владою за підтримки ОДКБ, люди залишили вулиці та площі міст.

Наша знімальна група вирушила до Алмати, щоб побачити, як виглядає місто, де ще кілька днів тому вирували запеклі антиурядові протести та відбувалися бої.

І побачене нашими кореспондентами жахає: вулиці міста перетворилися на згарища, у згорілих автівках і досі лежать трупи загиблих, а урядові будівлі і магазини потрощені і розграбовані.