Підліткові суїциди: чому діти грають у смерть

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Підліткові суїциди: чому діти грають у смерть

35 хвилин(и) тому

Це дуже небезпечна гра. Гра, з якої часом не повертаються.

Групи смерті у мережі, про які час від часу повідомляють ЗМІ, і в яких люблять "зависати" підлітки – це реальність, так само як і підліткові суїциди. Про це нам розповіли психологи й волонтери, які працюють з дітьми.

А от чи пов’язане одне з іншим? Чи й справді діти можуть завдавати собі шкоди під впливом інтернет-кураторів? Чи, може, їх до цього штовхає щось інше?

Статистика підліткових самогубств в Україні невтішна: лише за перші шість місяців 2021 року суїцид скоїли близько 150 дітей. Це вже більше, ніж за увесь рік до того.

Ми вирішили розібратися, чому в нас зростає кількість самогубств та чи дійсно до цього причетні групи смерті.

Під час роботи над цією історією ми поспілкувалися із батьками, психологами, посадовцями, кіберполіцією й колишнім учасником групи смерті про те, як зрозуміти підлітків та що саме вони шукають у мережі.