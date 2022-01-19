Підліткові суїциди: чому діти грають у смерть
Це дуже небезпечна гра. Гра, з якої часом не повертаються.
Групи смерті у мережі, про які час від часу повідомляють ЗМІ, і в яких люблять "зависати" підлітки – це реальність, так само як і підліткові суїциди. Про це нам розповіли психологи й волонтери, які працюють з дітьми.
А от чи пов’язане одне з іншим? Чи й справді діти можуть завдавати собі шкоди під впливом інтернет-кураторів? Чи, може, їх до цього штовхає щось інше?
Статистика підліткових самогубств в Україні невтішна: лише за перші шість місяців 2021 року суїцид скоїли близько 150 дітей. Це вже більше, ніж за увесь рік до того.
Ми вирішили розібратися, чому в нас зростає кількість самогубств та чи дійсно до цього причетні групи смерті.
Під час роботи над цією історією ми поспілкувалися із батьками, психологами, посадовцями, кіберполіцією й колишнім учасником групи смерті про те, як зрозуміти підлітків та що саме вони шукають у мережі.
Над матеріалом працювали Євгенія Ковалевська та Анастасія Грібанова.