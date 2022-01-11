Закарпаття у воді. Як туди дістались зміни клімату й усе тече і тане
Закарпаття опинилося у воді. Розмиті дороги, зірвані дамби, вирвані із коренем дерева…
А ще - непоправні збитки, завдані тим, хто втратив бізнес та будинки. У селищі Кобилецька Поляна вода також забрала життя 13-го річного хлопчика.
Повені та підтоплення на Закарпатті - наслідок глобальних змін клімату, кажуть метеорологи. І додають - на жаль, це лихо далеко не останнє для цього регіону.
Над матеріалом працювали: Катерина Паллаг та Віктор Павлиш.
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