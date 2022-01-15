Добровольці тероборони Києва. Історія солдата Василя
Добровольці тероборони Києва. Історія солдата Василя
Василю Григоруку 28 років. У нього дві роботи, власний бізнес і хобі.
А ще він щотижня тренується в батальйоні територіальної оборони Києва.
Усе почалося восени 2020 року, коли Василь побачив допис у фейсбуку, де розповідалося про один зі столичних батальйонів тероборони столиці.
Зараз, коли 100-тисячне російське військо стоїть на кордоні з Україною, чоловік каже, що готовий чинити опір.
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