Серіал ВВС - Різнолюди: кухар з нетрів
Серіал ВВС - Різнолюди: кухар з нетрів
Він приїхав до Америки нелегалом ще дитиною. Пережив депортацію назад до Мексики, зв’язався із поганою компанією і втрапив до в’язниці.
Здавалося б, яка доля чекає на тебе після такого? Однак герой нашого відео – не з тих, хто смиренно схиляє голову перед ударами долі.
Він – справжній боєць, що має мрію у серці, а ще величезну любов до справи всього свого життя – смачно готувати.
У черговому епізоді проєкту "Різнолюди" розповідаємо про те, як один кухар з Мексики заново закохався у свою країну і здійснив свою мексиканську мрію.
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