Серіал ВВС - Різнолюди: кухар з нетрів

52 хвилин(и) тому

Він приїхав до Америки нелегалом ще дитиною. Пережив депортацію назад до Мексики, зв’язався із поганою компанією і втрапив до в’язниці.

Здавалося б, яка доля чекає на тебе після такого? Однак герой нашого відео – не з тих, хто смиренно схиляє голову перед ударами долі.

Він – справжній боєць, що має мрію у серці, а ще величезну любов до справи всього свого життя – смачно готувати.

У черговому епізоді проєкту "Різнолюди" розповідаємо про те, як один кухар з Мексики заново закохався у свою країну і здійснив свою мексиканську мрію.