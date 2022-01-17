Він повернувся: як Порошенка в Жулянах зустрічали

52 хвилин(и) тому

Ранкова кава з журналістами, рейс Wizz Air до Києва, тисячний натовп в аеропорту - Петро Порошенко повернувся в Україну, аби постати перед судом.

Його звинувачують у змові з Росією та бойовиками "ДНР" і "ЛНР" під час бойових дій 2014-2015 років.

Порошенко відкидає висунуті йому звинувачення і називає переслідування політично вмотивованим.

Дивіться, якою була подорож експрезидента додому і як його зустрічали.