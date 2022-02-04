Серіал ВВС - Різнолюди. Віртуальний самурай: історія кіберспортсмена
Серіал ВВС - Різнолюди. Віртуальний самурай: історія кіберспортсмена
Дехто вважає, що кіберзмагання - просто гра, і у жодному разі - не спорт.
Але життя і двобої кіберспортсменів загалом не надто відрізняються від того, чим живуть спортсмени звичайні.
Їм так само потрібно тренуватися і готуватися до виступів – причому не тільки за ігровою приставкою, а ще й у спортзалі, щоб бути у формі.
Адже, вірите чи ні, навантаження під час кіберзмагань майже такі ж само виснажливі, як і під час двобою на рингу.
І, звісно, ніде так не знаються на мистецтві кіберспорту, як у Японії. У цій країні навіть є ті, хто носить почесне звання віртуальних самураїв.
І це – історія одного з них.
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