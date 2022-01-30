Серіал ВВС - Різнолюди. Віртуальний самурай

50 хвилин(и) тому

Дехто вважає, що кіберзмагання - просто гра, і у жодному разі - не спорт.

Але життя і двобої кіберспортсменів загалом не надто відрізняються від того, чим живуть спортсмени звичайні.

Їм так само потрібно тренуватися і готуватися до виступів – причому не тільки за ігровою приставкою, а ще й у спортзалі, щоб бути у формі.

Адже, вірите чи ні, навантаження під час кіберзмагань майже такі ж само виснажливі, як і під час двобою на рингу.

І, звісно, ніде так не знаються на мистецтві кіберспорту, як у Японії. У цій країні навіть є ті, хто носить почесне звання віртуальних самураїв.

І це – історія одного з них.