Гранатомети NLAW: як українські військові вчаться ними стріляти
Гранатомети NLAW: як українські військові вчаться ними стріляти
На Яворівському полігоні під Львовом українські військові випробували свою нову зброю – протитанкові ракетні комплекси NLAW.
Це – подарунок від Великої Британії, щоб Україна могла захистити себе у випадку повномасштабної війни з Росією.
NLAW – переносні установки-гранатомети, що дозволяють знищувати броньовану техніку супротивника й уражувати цілі як на землі, так і у повітрі.
Після тренування зброю передадуть у зону ООС.
На навчаннях побував наш кореспондент Гебріел Гейтхауз.
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