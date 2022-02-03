Як військові і цивільні на Донбасі готуються до російської загрози

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Як військові і цивільні на Донбасі готуються до російської загрози

40 хвилин(и) тому

Нагнітання і тривога з приводу можливого вторгнення російських військ зростає.

Але у засніжених окопах на Донбасі поки що спокійно, та й і влада у Києві теж запевняє, що переживати немає причин.

А от мешканці зруйнованих сіл на Донбасі із тривогою слідкують за новинами й сподіваються, що світові лідери таки зможуть домовитися про мир.

У прифронтовій зоні на Донбасі побувала кореспондентка ВВС Орла Герін.