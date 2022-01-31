Як військові та цивільні на Донбасі готуються до російської загрози

1 година тому

Нагнітання і тривога щодо можливого вторгнення російських військ зростають.

Але у засніжених окопах на Донбасі поки що спокійно, та й влада у Києві теж запевняє, що переживати немає причин.

А от мешканці зруйнованих сіл на Донбасі із тривогою стежать за новинами й сподіваються, що світові лідери таки зможуть домовитися про мир.

У прифронтовій зоні на Донбасі побувала кореспондентка ВВС Орла Герін.