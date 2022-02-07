Рок на тлі війни: історія підлітків-музикантів з Авдіївки
Рок на тлі війни: історія підлітків-музикантів з Авдіївки
Поки військові в окопах на передовій готуються до можливого вторгнення Росії, життя у прифронтових містах Донбасу йде своєю чергою.
Люди, що вже восьмий рік живуть у тіні війни, шукають втіхи у простих і буденних речах, а ще – у творчості.
Для декого таким порятунком від думок про війну стала музика.
Наприклад, у Авдіївці молоді музиканти об’єдналися у рок-гурт, щоб розповісти світу про жахи військового конфлікту і надії на мир.
На репетиції гурту побував наш кореспондент Абдужаліл Абдурасулов.
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