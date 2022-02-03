Рок на тлі війни: історія підлітків-музикантів з Авдіївки

44 хвилин(и) тому

Поки військові в окопах на передовій готуються до можливого вторгнення Росії, життя у прифронтових містах Донбасу йде своєю чергою.

Люди, що вже восьмий рік живуть у тіні війни, шукають втіхи у простих і буденних речах, а ще – у творчості.

Для декого таким порятунком від думок про війну стала музика.

Наприклад, у Авдіївці молоді музиканти об’єдналися у рок-гурт, щоб розповісти світу про жахи військового конфлікту і надії на мир.

На репетиції гурту побував кореспондент ВВС Абдужаліл Абдурасулов.