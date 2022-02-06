Путін шукає уявних ворогів: що кажуть росіяни про конфлікт з Україною

20 хвилин(и) тому

Ім'я Володимир для більшості росіян переважно викликає одну асоціацію - із Володимиром Путіним.

Але Путін - далеко не перший Володимир, що править землями, на яких нині розташована сучасна Росія.

Неподалік Москви розташоване місто Владимир, яке багато століть тому заснував київський князь Володимир Мономах.

Величні шпилі Успенського собору цього стародавнього міста і досі нагадують про ті часи, коли тут була Київська Русь.

Наш кореспондент Стів Розенберг вирушив до Владимира, щоб побачити, чим живуть місцеві мешканці та що вони думають про нинішнє напруження між Росією та Україною.