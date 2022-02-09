Зеленський відповів Путіну під час брифінгу з Макроном
Зеленський відповів Путіну під час брифінгу з Макроном
"Терпи, моя красуне!" - українці бурхливо відреагували на цю фразу Володимира Путіна.
Її він вимовив відносно України під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Москві.
А вже наступного дня Макрон прилетів до Києва, і Володимир Зеленський отримав нагоду "відігратися" під час спільного брифінгу.
Послухайте, що він відповів Путіну.
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