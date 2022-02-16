"Нам наче всадили ніж у спину": ветерани з Дніпра про війну

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"Нам наче всадили ніж у спину": ветерани з Дніпра про війну

7 хвилин(и) тому

Дніпропетровщина – регіон, який знає, що таке війна під боком.

Саме тут проживає найбільша кількість ветеранів України, які пішли воювати на Схід. Саме сюди - до лікарень у Дніпрі - звозили поранених у боях на фронті.

Місцеві із жахом згадують події літа 2014 року, але й зараз у тутешніх медиків вистачає роботи – потік поранених з зони ООС не припиняється.

І зараз, на тлі загрози вторгнення з боку Росії, місто знову мобілізує сили.

А ветерани, які приїздять до Дніпра на реабілітацію, попри травми і тривале лікування, кажуть, що готові знову будь-якої миті йти захищати країну.

Матеріал Сари Рейнсфорд.