"Істерія Заходу". Представник Росії про війська на кордоні

44 хвилин(и) тому

Побоювання щодо російського вторгнення - ніщо інше, як "хайп та істерія" західних країн, а присутність російських військ біля кордонів України - нормальна ситуація.

Про це заявив представник Росії при ООН Дмитро Полянський, спілкуючись із ведучою ВВС Ялдою Хакім.

Він додав, що Росія не планує ніякого нападу, якщо її не провокуватимуть, а також запевнив, що Москва поважає суверенітет Києва.

Однак у намірі України вступити до НАТО пан Полянський таки вбачає загрозу для своєї країни.

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