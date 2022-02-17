"Істерія Заходу". Представник Росії про війська на кордоні
Побоювання щодо російського вторгнення - ніщо інше, як "хайп та істерія" західних країн, а присутність російських військ біля кордонів України - нормальна ситуація.
Про це заявив представник Росії при ООН Дмитро Полянський, спілкуючись із ведучою ВВС Ялдою Хакім.
Він додав, що Росія не планує ніякого нападу, якщо її не провокуватимуть, а також запевнив, що Москва поважає суверенітет Києва.
Однак у намірі України вступити до НАТО пан Полянський таки вбачає загрозу для своєї країни.
Пропонуємо подивитися фрагмент цього інтерв'ю.
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