"Запхати Росію назад у берлогу" - мер Львова Садовий

1 година тому

Львів вже називають столицею в екзилі. Сюди на тлі загрози вторгнення Росії своїх співробітників перевезли посольства кількох країн.

Сюди ж деякі українці збираються тікати, якщо таки розпочнеться повномасштабна війна.

Тут школярі на уроках вчаться стріляти, та й сам мер міста регулярно відвідує заняття стрілецької підготовки.

Тут запасаються ліками, збільшують банк крові, планують підземну операційну, а ще періодично вмикають сирени.

Зараз Львів живе спокійно, але готується у випадку чого дати відсіч агресорам і прийняти тих, хто потребуватиме допомоги.

Про все це в інтерв’ю ВВС News Україна розповів мер Львова Андрій Садовий.

Із ним говорила Діана Куришко.