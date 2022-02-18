"Запхати Росію назад у берлогу" - мер Львова Садовий
Львів вже називають столицею в екзилі. Сюди на тлі загрози вторгнення Росії своїх співробітників перевезли посольства кількох країн.
Сюди ж деякі українці збираються тікати, якщо таки розпочнеться повномасштабна війна.
Тут школярі на уроках вчаться стріляти, та й сам мер міста регулярно відвідує заняття стрілецької підготовки.
Тут запасаються ліками, збільшують банк крові, планують підземну операційну, а ще періодично вмикають сирени.
Зараз Львів живе спокійно, але готується у випадку чого дати відсіч агресорам і прийняти тих, хто потребуватиме допомоги.
Про все це в інтерв’ю ВВС News Україна розповів мер Львова Андрій Садовий.
Із ним говорила Діана Куришко.
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