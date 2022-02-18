Лукашенко Путіну: нападати на Україну не планували

1 година тому

Олександр Лукашенко зустрівся із Володимиром Путіним у Москві.

На відміну від попередніх зустрічей, цього разу російський лідер не сидів за багатометровим столом, а навіть обійняв керівника Білорусі.

Говорили вони і про Україну.