Лукашенко Путіну: нападати на Україну не планували
Олександр Лукашенко зустрівся із Володимиром Путіним у Москві.
На відміну від попередніх зустрічей, цього разу російський лідер не сидів за багатометровим столом, а навіть обійняв керівника Білорусі.
Говорили вони і про Україну.
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