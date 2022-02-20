"Це буде кривавий конфлікт" - Джонсон про загрозу вторгнення Росії
Прем’єр Британії Борис Джонсон вважає, що саме зараз – той час, коли Путіну варто зупинитися.
Він каже, що Росія затіяла кривавий і тривалий конфлікт, якого Європа ще не бачила з часів Другої світової.
Утім, він запевнив, що Британія і Захід продовжать підтримувати Україну і будуть стримувати Москву. Дипломатично.
Про це все політик розповів в інтерв’ю ВВС.
- Маневри російських військ і Держдуми РФ. Що відбувається?
- "Якщо війна буде, то не лише в Україні". Президент Зеленський відповів кореспондентці ВВС
- "Нам наче всадили ніж у спину": ветерани з Дніпра про війну
- Рок на тлі війни: історія підлітків-музикантів з Авдіївки
- Пристайко: "На захід від нас - НАТО, на схід - Росія"
Підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.