"Це буде кривавий конфлікт" - Джонсон про загрозу вторгнення Росії

12 хвилин(и) тому

Прем’єр Британії Борис Джонсон вважає, що саме зараз – той час, коли Путіну варто зупинитися.

Він каже, що Росія затіяла кривавий і тривалий конфлікт, якого Європа ще не бачила з часів Другої світової.

Утім, він запевнив, що Британія і Захід продовжать підтримувати Україну і будуть стримувати Москву. Дипломатично.

Про це все політик розповів в інтерв’ю ВВС.