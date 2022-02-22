"Ми спали у клубі на підлозі". Як у Росії зустріли біженців з Донбасу

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"Ми спали у клубі на підлозі". Як у Росії зустріли біженців з Донбасу

24 хвилин(и) тому

До Ростовської області прибуває дедалі більше людей, евакуйованих із самопроголошених ДНР та ЛНР.

За повідомленнями російських ЗМІ, з "республік" виїхали вже понад 60 тис. людей.

Про евакуацію оголосили у п'ятницю, 18 лютого. Напередодні ватажки сепаратистів заявили, що Україна має намір перейти у наступ.

МЗС України назвало ці заяви дезінформацією.

Журналісти ВВС побували у Ростовській області та записали розповіді біженців.