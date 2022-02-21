"Ми спали у клубі на підлозі". Як у Росії зустріли біженців з Донбасу
До Ростовської області прибуває дедалі більше людей, евакуйованих із самопроголошених ДНР та ЛНР.
За повідомленнями російських ЗМІ, з "республік" виїхали вже понад 60 тис. людей.
Про евакуацію оголосили у п'ятницю, 18 лютого. Напередодні ватажки сепаратистів заявили, що Україна має намір перейти у наступ.
МЗС України назвало ці заяви дезінформацією.
Журналісти ВВС побували у Ростовській області та записали розповіді біженців.
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