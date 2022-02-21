"Скільки можна терпіти?" Путін визнав "ЛНР" та "ДНР"

52 хвилин(и) тому

Це сталося. Володимир Путін таки визнав самопроголошені республіки на сході України.

Про це він заявив під час свого відео звернення, а після того - одразу ж підписав укази про визнання разом із ватажками "республік".

Про своє рішення Путін оголосив після екстреної наради Ради безпеки Росії, а у промові нищівно критикував Захід і українську владу.

Зокрема, заявив, що Україна була створена Росією, а ще пообіцяв показати "що для України означає декомунізація".

Зрештою, оголосив, що не має іншого вибору, окрім як визнати самопроголошені республіки.