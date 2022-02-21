"Скільки можна терпіти?" Путін визнав "ЛНР" та "ДНР"

Це сталося. Володимир Путін таки визнав самопроголошені республіки на сході України.

Про це він заявив під час свого відео звернення, а після того - одразу ж підписав укази про визнання разом із ватажками "республік".

Про своє рішення Путін оголосив після екстреної наради Ради безпеки Росії, а у промові нищівно критикував Захід і українську владу.

Зокрема, заявив, що Україна була створена Росією, а ще пообіцяв показати "що для України означає декомунізація".

Зрештою, оголосив, що не має іншого вибору, окрім як визнати самопроголошені республіки.

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