"Скільки можна терпіти?" Путін визнав "ЛНР" та "ДНР"
Це сталося. Володимир Путін таки визнав самопроголошені республіки на сході України.
Про це він заявив під час свого відео звернення, а після того - одразу ж підписав укази про визнання разом із ватажками "республік".
Про своє рішення Путін оголосив після екстреної наради Ради безпеки Росії, а у промові нищівно критикував Захід і українську владу.
Зокрема, заявив, що Україна була створена Росією, а ще пообіцяв показати "що для України означає декомунізація".
Зрештою, оголосив, що не має іншого вибору, окрім як визнати самопроголошені республіки.
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