"Будемо битися до останнього": що думає Слов’янськ про війну?

21 хвилин(и) тому

У Слов’янську добре знають, що таке війна.

У 2014 році місто деякий час перебувало під контролем проросійських бойовиків, але українській армії вдалося його звільнити.

Вісім років тому тут підтримували дії Росії, але чи змінилося щось відтоді?

Наші кореспонденти розпитали людей на вулицях міста, що вони думають про визнання Путіним "ЛДНР".

Матеріал Альбія Шудрі і Олега Карп'яка.