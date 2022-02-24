Вибухи, гради, постріли: що відбувається у різних регіонах України
Вранці 24-го лютого Володимир Путін оголосив про початок операції на Донбасі.
Одразу після того Україну сколихнула серія вибухів.
Користувачі з різних регіонів пишуть про звуки потужних вибухів, а також ракети і гради у прифронтових містах.
Радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що йдеться про обстріли, вони тривають в Києві, Харкові та Дніпрі.
Під ударом - центри воєнного управління, аеродроми, військові склади.
Україна вводить воєнний стан, закрила авіапростір. Є дані про пошкоджені житлові будинки у різних регіонах та Києві.
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