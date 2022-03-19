В Карпати від війни. Переселенці обживаються на Закарпатті

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В Карпати від війни. Переселенці обживаються на Закарпатті

21 хвилин(и) тому

З початку повномасштабного вторгнення Росії на Закарпаття заїхало понад 700 тисяч вимушених переселенців. Частина виїхала закордон, а інші намагаються звикнути до нових реалій: знайти житло та роботу.

Нині область, де поки не було чутно вибухів, намагається допомогти тим, хто перебуває у гарячих точках. Щодня із Закарпаття на передову доправляють тони гуманітарного вантажу.

Місцевих й тих, хто приїхав сюди нещодавно, хвилює єдине питання: чи буде на Закарпатті й надалі так безпечно?

Над відео працювали Катерина Паллаг і Віктор Павлиш.