В Карпати від війни. Переселенці обживаються на Закарпатті
В Карпати від війни. Переселенці обживаються на Закарпатті
З початку повномасштабного вторгнення Росії на Закарпаття заїхало понад 700 тисяч вимушених переселенців. Частина виїхала закордон, а інші намагаються звикнути до нових реалій: знайти житло та роботу.
Нині область, де поки не було чутно вибухів, намагається допомогти тим, хто перебуває у гарячих точках. Щодня із Закарпаття на передову доправляють тони гуманітарного вантажу.
Місцевих й тих, хто приїхав сюди нещодавно, хвилює єдине питання: чи буде на Закарпатті й надалі так безпечно?
Над відео працювали Катерина Паллаг і Віктор Павлиш.
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