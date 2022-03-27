Як працює госпіталь на підземній парковці у Львові

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Як працює госпіталь на підземній парковці у Львові

30 хвилин(и) тому

На вулиці лунає сирена повітряної тривоги – вже четверта від ночі, але лікарі цього польового госпіталю продовжують працювати, наче нічого і не сталося.

Річ у тім, що цей медзаклад розташований у надійному місці – на підземному паркінгу одного зі Львівських торговельних центрів, тож одночасно рахується і як бомбосховище.

Тут надають невідкладну допомогу усім, кому вона потрібна, лікують біженців, можуть прийняти пологи й навіть проводять операції просто під землею.

Польовий шпиталь розгорнула міжнародна благодійна місія "Сумка Самарянина".

Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова, Філіп Дарлі, Луїза Адаму.