Як працює госпіталь на підземній парковці у Львові
На вулиці лунає сирена повітряної тривоги – вже четверта від ночі, але лікарі цього польового госпіталю продовжують працювати, наче нічого і не сталося.
Річ у тім, що цей медзаклад розташований у надійному місці – на підземному паркінгу одного зі Львівських торговельних центрів, тож одночасно рахується і як бомбосховище.
Тут надають невідкладну допомогу усім, кому вона потрібна, лікують біженців, можуть прийняти пологи й навіть проводять операції просто під землею.
Польовий шпиталь розгорнула міжнародна благодійна місія "Сумка Самарянина".
Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова, Філіп Дарлі, Луїза Адаму.
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