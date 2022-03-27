Місяць війни з Росією: як ми його пережили
Місяць війни з Росією: як ми його пережили
Вже місяць як Україна тримає оборону. Місяць - чимало українців живуть у підвалах, на підземних парковках і у метро.
Місяць – як хтось втратив дім, родину, друзів… Місяць, як ніхто не знає, що буле далі.
А з іншого боку - місяць, як українці почали по-справжньому розуміти, хто вони такі й за що борються.
Згадуємо, як ми жили останні чотири тижні – з 24 лютого, коли Росія напала на Україну.
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