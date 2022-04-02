Посівна у часи війни: Закарпаття відкриває сезон
Посівна у часи війни: Закарпаття відкриває сезон
Попри війну українські аграрії все ж розпочали посівну.
На Закарпатті техніка вже вийшла в поле, а фермери, які вирощують овочі, готуються збирати врожай першої свіжини.
Цьогоріч кожен засіяний гектар важливий як ніколи, кажуть аграрії, адже через бойові дії чимало фермерів у традиційно аграрних регіонах так і не змогли вийти в поле.
Матеріал Катерини Паллаг та Віктора Павлиша.
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