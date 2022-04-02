Посівна у часи війни: Закарпаття відкриває сезон

1 година тому

На Закарпатті техніка вже вийшла в поле, а фермери, які вирощують овочі, готуються збирати врожай першої свіжини.

Цьогоріч кожен засіяний гектар важливий як ніколи, кажуть аграрії, адже через бойові дії чимало фермерів у традиційно аграрних регіонах так і не змогли вийти в поле.