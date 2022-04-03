Хто вдарив по Бєлгороду у Росії?

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Хто вдарив по Бєлгороду у Росії?

6 хвилин(и) тому

У російському Бєлгороді, що неподалік кордону із Харківщиною, загорілася нафтобаза.

Росія стверджує, що базу обстріляли українські гелікоптери з малої висоти. Україна ж цю інформацію не підтверджує, але і не спростовує.

"Вони кажуть, що це зробили ми. Насправді, це не відповідає дійсності. Але ми це не коментуємо. Таке може статись по всій РФ", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов

Російська армія регулярно використовує Бєлгород для агресії проти України. Від початку війни РФ знищила в Україні десятки нафтобаз.

Раніше у Генштабі попереджали, що Росія може вдатися до провокацій на своїй території, щоб виправдати затяжну війну в Україні й "тотальну мобілізацію" серед громадян.