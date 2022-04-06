Сльози і надія: як Британія зустрічає українських переселенців

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Сльози і надія: як Британія зустрічає українських переселенців

1 година тому

Англійка Клер відшукала і забрала до себе українок з Ірпеня.

А от інша родина - Юлія й Аліса зі Слов'янська - досі долають перешкоди на шляху до Британії.

З чим довелося стикнутися українським втікачам від війни, які наважилися на шлях через всю Європу - бачила Ольга Мальчевська.

Раніше Велика Британія повідомила, що видала понад 25 тисяч віз українським біженцям.