Трупи росіян і уламки "Мрії": Буча і Гостомель зараз
Трупи росіян і уламки "Мрії": Буча і Гостомель зараз
Київську область повністю звільнили від російських військ, повідомило міноборони України.
Наші кореспонденти одразу вирушили у звільнені міста під Києвом, де точилися найгарячіші бої за столицю.
Вони проїхалися вулицями Бучі, що фактично перетворилася на кладовище згорілої російської техніки.
А також побували на летовищі у Гостомелі, де побачили уламки найбільшого вантажного літака у світі – Ан-225 "Мрія".
Репортаж Джеремі Боуена.
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