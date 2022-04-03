Трупи росіян і уламки "Мрії": Буча і Гостомель зараз

24 хвилин(и) тому

Київську область повністю звільнили від російських військ, повідомило міноборони України.

Наші кореспонденти одразу вирушили у звільнені міста під Києвом, де точилися найгарячіші бої за столицю.

Вони проїхалися вулицями Бучі, що фактично перетворилася на кладовище згорілої російської техніки.

А також побували на летовищі у Гостомелі, де побачили уламки найбільшого вантажного літака у світі – Ан-225 "Мрія".

Репортаж Джеремі Боуена.