"Це – виродки". Зеленський про звірства у Бучі
Володимир Зеленський звернувся до світу, щоб розповісти про звірства у звільненій Бучі.
"Що зробило вашій Росії українське місто Буча?" - із таким питанням він звернувся до росіян. Президент розповів про сотні загиблих цивільних, про тіла на вулицях і заміновану територію.
"На нашій землі побувало концентроване зло, яке називає себе армією", - сказав Зеленський. "Хочу, щоб мати кожного російського солдата побачила тіла загиблих у Бучі та Ірпені", - додав він.
Президент наголосив, що російські війська вбивали свідомо й із задоволенням, і закликав світ притягнути злочинців до відповідальності.
А світових лідерів він запросив приїхати до Бучі й на власні очі побачити, до чого призвела політика нерішучості щодо Росії.
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