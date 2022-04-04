"Це – виродки". Зеленський про звірства у Бучі

1 година тому

Володимир Зеленський звернувся до світу, щоб розповісти про звірства у звільненій Бучі.

"Що зробило вашій Росії українське місто Буча?" - із таким питанням він звернувся до росіян. Президент розповів про сотні загиблих цивільних, про тіла на вулицях і заміновану територію.

"На нашій землі побувало концентроване зло, яке називає себе армією", - сказав Зеленський. "Хочу, щоб мати кожного російського солдата побачила тіла загиблих у Бучі та Ірпені", - додав він.

Президент наголосив, що російські війська вбивали свідомо й із задоволенням, і закликав світ притягнути злочинців до відповідальності.

А світових лідерів він запросив приїхати до Бучі й на власні очі побачити, до чого призвела політика нерішучості щодо Росії.